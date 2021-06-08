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Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из пулеметов и гранатометов

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 8 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты дважды обстреливали украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Новгородское. Боевики дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди наших военных нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что обстановка в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военными.

Напомним, за минувшие сутки, 7 июня, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один военный не пострадал.

Кроме того, на Донбассе дети становятся жертвами войны. В ОБСЕ сообщили, сколько несовершеннолетних погибли, пропали без вести и получили ранения в результате агрессии России.

Добавим, что ОБСЕ насчитала за выходные на Донбассе почти 150 обстрелов и взрывов.

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