Боевики обстреливали беспилотники ОБСЕ на Донбассе

Боевики на Донбассе обстреливали беспилотники СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, они глушили беспилотные летальные аппараты наблюдателей ОБСЕ.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 14 апреля.
Как сообщили в ОБСЕ, обстрелы по беспилотнику зафиксировали в районе Оленовки, которая неподконтрольна украинскому правительству. Там наблюдатели слышали 12 очередей и выстрелов из стрелкового оружия - по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА.
Также во время этого и предыдущего запуска беспилотников, были зафиксированы помехи сигналу GPS в результате предположительного глушения.
Такой же инцидент произошел и в Александровке, находящейся в 20 км от оккупированного Донецка.
"Наблюдатели слышали 4 очереди и 8 выстрелов из стрелкового оружия
соответственно (по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА)", - говориться в сообщении ОБСЕ.
В Александровке также глушили сигналы беспилотника.
Также сообщается о том, что беспилотники глушили в районе поселка Ясное, Сигнальное и других населенных пунктов.
Напомним, боевики более 10 раз глушили сигналы и обстреливали беспилотники ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что боевики продолжают накапливать и перемещать вооружение и военную технику на Донбассе. Это зафиксировали беспилотники ОБСЕ.