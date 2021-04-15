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Бойовики обстрілювали безпілотники ОБСЄ на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстрілювали безпілотники СММ Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Крім того, вони глушили безпілотні летальні апарати спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 14 квітня.

Як повідомили в ОБСЄ, обстріли по безпілотнику зафіксували в районі Оленівки, яка що є непідконтрольною українському уряду. Там спостерігачі чули 12 черг і пострілів зі стрілецької зброї - за оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА.

Також під час цього і попереднього запуску безпілотників, були зафіксовані перешкоди сигналу GPS в результаті можливого глушіння.

Такий же інцидент стався в Олександрівці, що знаходиться у 20 км від окупованого Донецька.

"Спостерігачі чули 4 черги і 8 пострілів зі стрілецької зброї
відповідно (за оцінкою, вогонь відкрили в напрямку БПЛА)", - говориться в повідомленні ОБСЄ.

В Олександрівці також глушили сигнали безпілотника.

Також повідомляється про те, що безпілотники глушили в районі селища Ясна, Сигнальне та інших населених пунктів.

Нагадаємо, бойовики понад 10 разів глушили сигнали та обстрілювали безпілотники ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики продовжують накопичувати і переміщати озброєння й військову техніку на Донбасі. Це зафіксували безпілотники ОБСЄ.

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