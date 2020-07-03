ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики вночі обстрілювали позиції ООС на Донбасі з мінометів та артилерії

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 07:51
Бойовики вночі обстрілювали позиції ООС на Донбасі з мінометів та артилерії
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку 3 липня втрат серед українських немає

Вчора, 2 липня, окупаційні сили 10 разів порушували "тишу" на Донбасі, поранивши при цьому українського військового. З початку 3 липня найманці вже 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Сьогодні ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Хутору Вільного, Південного, Авдіївки, Кам'янки та Водяного. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, бойовики відкривали вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора українським військовим вдалося поранити одного російського найманця.

Нагадаємо, вчора український військовий отримав поранення під час ворожого обстрілу в районі Невельського.

Ще одного українського військового поранили на Донбасі у середу, 1 липня.

Крім того, спостерігачі зафіксували факт облаштування позицій бойовиків на ділянці розведення сил на Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся