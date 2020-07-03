Бойовики вночі обстрілювали позиції ООС на Донбасі з мінометів та артилерії

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку 3 липня втрат серед українських немає

Вчора, 2 липня, окупаційні сили 10 разів порушували "тишу" на Донбасі, поранивши при цьому українського військового. З початку 3 липня найманці вже 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Сьогодні ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Хутору Вільного, Південного, Авдіївки, Кам'янки та Водяного. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, бойовики відкривали вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора українським військовим вдалося поранити одного російського найманця.

Нагадаємо, вчора український військовий отримав поранення під час ворожого обстрілу в районі Невельського.

Ще одного українського військового поранили на Донбасі у середу, 1 липня.

Крім того, спостерігачі зафіксували факт облаштування позицій бойовиків на ділянці розведення сил на Донбасі.

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Автор: Дмитро Левицький