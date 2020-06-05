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Штаб уточнил дату открытия КПВВ на Донбассе

Новости » Политика     05.06.2020 - 13:51
Штаб уточнил дату открытия КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Пункты пропуска на Донбассе заработают с 10 июня

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе откроются с 10 июня. Штаб операции Объединенных сил (ООС) подтвердил дату возобновления работы пунктов пропуска.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что на совещании у Зеленского в штабе ООС отметили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19. Такая тенденция грозит ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что пункты пропуска на Донбассе заработают после 10 июня, а открывать КПВВ будут выборочно.

В то же время в комментарии РБК-Украина в силовых ведомствах уточняли, что детали работы КПВВ будут известны уже после того, как появится приказ командующего Объединенных сил Сергея Наева.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбасскарантинКПВВ
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