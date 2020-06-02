Ждут приказа: детали открытия КПВВ на Донбассе будут после решения Наева

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Решение об открытии КПВВ на Донбассе примет командующий ООС

Точные даты, список и детали открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе будут известны после приказа командующего Объединенных сил (ООС) Сергея Наева. Пограничники из состава ООС готовы к возобновлению работы пунктов пропуска.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Как уточнил Демченко, контрольные пункты на Донбассе действуют соответственно решению или приказа командующего Объединенных сил.

"Как только штаб ООС определится с этими контрольными пунктами въезда-выезда, пограничники будут осуществлять оформление в соответствии с нормами, которые будут действовать, - будут ли они полностью открыты или с ограничениями. Но все эти решения мы будем видеть после приказа командующего ООС. В свою очередь, пограничники, которые входят в состав ООС, готовы к выполнению заданий", - отметил он.

РБК-Украина пыталось уточнить в пресс-центре штаба ООС точные даты и список КПВВ, которые откроют в первую очередь, однако там пока не могут предоставить ответы.

Напомним, сегодня на совещании у президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о подготовке первых КПВВ на Донбассе к работе после 10 июня.

Отметим, ранее в ООН раскритиковали правила пропуска через КПВВ на Донбассе в условиях карантина, поскольку специальные разрешения выдаются неравномерно и непредсказуемо.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина