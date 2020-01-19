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Боевики недалеко от Луганска открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ

Новости » Общество     19.01.2020 - 03:33
Боевики недалеко от Луганска открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

Наблюдатели ОБСЕ смогли отвести беспилотник, приземлить его и покинуть опасный участок

На Донбассе в районе Луганска боевики открыли огонь в сторону беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете наблюдателей от 18 января.

Отмечается, что инцидент произошел 17 января на северо-восточной окраине Луганска. Наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 0,8 - 1,5 км на север.

Наблюдателям удалось успешно приземлить беспилотник и покинуть опасный район, избежав потери БПЛА.

Напомним, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рама посетит Украину с официальным рабочим визитом - он пробудет в Украине с 19 по 21 января.

Как известно,16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведение сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

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