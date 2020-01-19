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Бойовики неподалік Луганська відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 03:33
Бойовики неподалік Луганська відкрили вогонь по безпілотнику ОБСЄ
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

Спостерігачі ОБСЄ змогли відвести безпілотник, опустити його та покинути небезпечну ділянку

На Донбасі у районі Луганська бойовики відкрили вогонь у бік безпілотного літального апарату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зі стрілецької зброї. Про це йдеться у звіті спостерігачів від 18 січня.

Зазначається, що інцидент стався 17 січня на північно-східній околиці Луганська. Спостерігачі чули 25 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 0,8 - 1,5 км на північ.

Спостерігачам вдалося успішно приземлити безпілотник та залишити небезпечний район, уникнувши втрати БПЛА.

Нагадаємо, чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Еді Рама відвідає Україну з офіційним робочим візитом - він пробуде в Україні з 19 по 21 січня.

Як відомо,16 січня відбулося перше в 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску "Гнутове".

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