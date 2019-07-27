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Боевики нарушили режим перемирия на Донбассе, ранен военный

Новости » Происшествия    27.07.2019 - 07:35
Боевики нарушили режим перемирия на Донбассе, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции в районе Крымского

Вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 27 июля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Уточняется, что боевики осуществили обстрел позиций Объединенных сил из автоматического гранатомета вблизи Крымского - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В то же время отмечается, что за прошедшие сутки, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня и потерь с украинской стороны не было.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - также говорится в сообщении.

Боевики нарушили режим перемирия на Донбассе, ранен военный

Напомним, 26 июля делегация Соединенных Штатов во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил. Они встретился с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским и посетили КПВВ "Станица Луганская", пообщавшись с местными жителями.

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