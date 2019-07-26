ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Волкер вместе с делегацией США посетил Донбасс

Новости » Политика    26.07.2019 - 21:12
Волкер вместе с делегацией США посетил Донбасс
Фото: Курт Волкер (facebook.com/pressjfo.news)

Делегация США посетила район проведения операции Объединенных сил

Делегация Соединенных Штатов Америки во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр ООС.

Как сообщается, во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирським. В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Кроме того, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. торони обсудили процесс разведения сил на Донбассе, в частности, вокруг Станицы Луганской, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

На КПВВ в Станице Луганской ажиотаж из-за слухов о закрытии пункта пропуска Зеленский и Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны ОРДЛО
Новости Украины ДонбассКурт Волкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь