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Бойовики порушили режим перемир’я на Донбасі, поранено військового

Новини » Надзвичайні події    27.07.2019 - 07:35
Бойовики порушили режим перемир’я на Донбасі, поранено військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції в районі Кримського

Збройні формування Російської Федерації та її найманці у суботу, 27 липня, порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті отримав поранення український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Уточнюється, що бойовики здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету неподалік Кримського - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Водночас зазначається, що минулої доби, 26 липня, збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню і втрат з української сторони не було.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - також йдеться у повідомленні.

Бойовики порушили режим перемир’я на Донбасі, поранено військового

Нагадаємо, 26 липня делегація Сполучених Штатів на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Вони зустрівся з командувачем ОС генерал-лейтенантом Олександром Сирським та відвідали КПВВ "Станиця Луганська", поспілкувавшись з місцевими мешканцями.

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