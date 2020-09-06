ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе при обстреле погиб военный, силы ООС дали отпор

Причепиловка, Воскресенье 06 сентября 2020 20:22
На Донбассе при обстреле погиб военный, силы ООС дали отпор
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе второй раз за сутки нарушили перемирие. Оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям возле Причепиловки в Луганской области.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - отметили в командовании.

Напомним, сегодня днем пророссийские боевики из гранатомета прицельно обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Красногоровки, в результате чего получил ранение украинский военный.

После этого на заседании ТКГ украинская делегация заявила, что подобные единичные обстрелы боевиков не станут основанием для срыва перемирия на Донбассе.

Кроме того, сегодня оккупанты совершили провокационный обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь