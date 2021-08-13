Боевики наращивают силы на Донбассе, - разведка
Российские-оккупационные силы наращивают вооружение на Донбассе. Боевики стягивают военную технику, но пытаются это всячески скрыть.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации ведомства, с начала августа с территории РФ было ввезено около 1 тысячи тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Указано, что для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.
Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.