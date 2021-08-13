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Боевики наращивают силы на Донбассе, - разведка

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Донбасс, Пятница 13 августа 2021 13:38
Боевики наращивают силы на Донбассе, - разведка Фото: боевики наращивают силы на Донбассе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские-оккупационные силы наращивают вооружение на Донбассе. Боевики стягивают военную технику, но пытаются это всячески скрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, с начала августа с территории РФ было ввезено около 1 тысячи тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе боевые бронированные машины и 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Указано, что для сокрытия поставки боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют как дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украиной участках границы, так и обходные пути.

Напомним, боевики на Донбассе за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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