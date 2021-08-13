Бойовики нарощують сили на Донбасі, - розвідка
Російські-окупаційні сили нарощують озброєння на Донбасі. Бойовики стягують військову техніку, але намагаються це всіляко приховати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією відомства, з початку серпня з території РФ було завезено близько 1 тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.
Зазначено, що для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу 5 разів порушили режим припинення вогню.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.