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Бойовики нарощують сили на Донбасі, - розвідка

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Донбас, П'ятниця 13 серпня 2021 13:38
Бойовики нарощують сили на Донбасі, - розвідка Фото: бойовики нарощують сили на Донбасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські-окупаційні сили нарощують озброєння на Донбасі. Бойовики стягують військову техніку, але намагаються це всіляко приховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, з початку серпня з території РФ було завезено близько 1 тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Зазначено, що для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі за минулу добу 5 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

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