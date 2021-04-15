Боевики наращивают силы на Донбассе, но пытаются это скрыть

Как рассказали в штабе, оккупанты все чаще совершают обстрелы и глушение с помощью средств радиоэлектронной борьбы беспилотников миссии ОБСЕ.

Так, на протяжении 12 и 13 апреля пророссийские боевики дважды обстреляли из стрелкового оружия беспилотники наблюдателей, а также более 20 раз глушили модули GPS.

"А 13 апреля полет БПЛА СММ дальнего радиуса действия было вообще был отменен из-за влияния помех вблизи базы в населенном пункте Степановка", - добавили в штабе.

Украинские военные же, как отмечают в командовании ООС, неуклонно придерживаются договоренностей о прекращении огня и выполняют взятые на себя обязательства.