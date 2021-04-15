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Боевики наращивают силы на Донбассе, но пытаются это скрыть

Автор: Дмитрий Левицкий

Российские-оккупационные силы наращивают вооружение на Донбассе, но пытаются это скрыть. С этой целью пророссийские боевики препятствуют деятельности наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, оккупанты все чаще совершают обстрелы и глушение с помощью средств радиоэлектронной борьбы беспилотников миссии ОБСЕ.

Так, на протяжении 12 и 13 апреля пророссийские боевики дважды обстреляли из стрелкового оружия беспилотники наблюдателей, а также более 20 раз глушили модули GPS.

"А 13 апреля полет БПЛА СММ дальнего радиуса действия было вообще был отменен из-за влияния помех вблизи базы в населенном пункте Степановка", - добавили в штабе.

Украинские военные же, как отмечают в командовании ООС, неуклонно придерживаются договоренностей о прекращении огня и выполняют взятые на себя обязательства.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц разного типа вооружения и военной техники на оккупированной территории. Вся эта техника пророссийских боевиков была размещена с нарушением.

Добавим, с начала 15 апреля оккупационные силы трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

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Новости Украины ОБСЕДонбассбоевикибеспилотникООС
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