На полигонах боевиков на Донбассе фиксируют сотни единиц военной техники

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают накапливать и размещать военную технику с нарушением линии отвода на Донбассе . Так, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на оккупированной территории с нарушением.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

В частности, беспилотники ОБСЕ зафиксировали 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм и 12 прицепных гаубиц Д-30 "Жаба" калибра 122 мм возле Бугаевки. На полигоне вблизи Шимшиновки - одну противотанковую пушку "Рапира" калибра 100 мм.

Также было выявлено значительно количество вооружения и военной техники, которые находились за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Так, на полигоне возле Бугаевки - 3 зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10", 24 (Т-64 - 13 единиц, Т-72 - 11 ед.), а также 5 минометов калибра 120 мм "Сани". Вблизи Мирного выявлено 21 танк Т-64, 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122-мм, 12 прицепных гаубиц Д-30 "Жаба", калибра 122 мм и 4 противотанковых орудия МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм. На полигоне возле Круглика - 23 танка (Т-64 - 21 ед., Т-72 - 2 ед.), а на полигоне вблизи Шимшиновки - 11 танков Т-72 и самоходная артиллерийская пушка калибра 120 мм "Нона-С" . Еще 20 танков неустановленного типа зафиксировано на полигоне возле Тернового.

Также практически на всех полигонах выявили боевые бронированные машины - всего 113 единиц.

Кроме этого Миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работы со стороны боевиков. В частности, были зафиксированы факты глушения беспилотников Миссии над населенными пунктами Заиченко, Голубовка, Красный Лиман, Смелое, Новогригорьевка и Долгое. Также один раз ограничили свободу передвижения патруля ОБСЕ.

"Такими действиями вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать достигнутые Минские договоренности с целью дальнейшей дестабилизации ситуации безопасности вдоль всей линии разграничения", - заявили в штабе.