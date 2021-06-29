Боевики с начала суток трижды нарушили "тишину" на Донбассе: применяли минометы и БПЛА

Боевики на Донбассе с начала 29 июня трижды нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции украинских военных из минометов и запускали беспилотники.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.
В районе населенных пунктов Несельское и Красногоровка пророссийские боевики вели огонь из минометов 120-го калибра.
В Луганской области силы ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения и был своевременно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Боевых потерь среди украинских военных нет", - отметили в ООС.
По всем фактам нарушения "тишины" боевиками украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Напомним, по данным Главного управления разведки Миноброны Украины, на оккупированной части Донбасса отмечен низкий уровень прибытия военнообязанных запаса для участия в предыдущих этапах сборов резервистов. За это боевики ввели штрафы.
Отметим, ранее боевики обстреляли Водяное и Новотошковское.