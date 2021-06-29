ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики обстреляли Водяное и Новотошковское: один военный получил тяжелое ранение

Новина українською →
Украина, Вторник 29 июня 2021 07:49
Боевики обстреляли Водяное и Новотошковское: один военный получил тяжелое ранение Фото: украинский боец на Донбассе получил тяжелое ранение (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе дважды обстреляли позици украинских военных за прошедшие сутки 28 июня, а также продолжили обстрел сегодня утром. В результате один украинский воин полусил тяжелое пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Вчера режим прекращения огня был нарушен дважды со стороны боевиков.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие. В результате этого обстрела один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики продолжили обстрелы украинских позиций сегодня с утра.

"В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", - говорится в отчете штаба ООС.

Напомним, что на Донбассе зафиксировали многократные обстрелы и взрывы на выходных. ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины".

Ранее сообщалось, что украинский военный получил ранение на Донбассе 27 июня. Это произошло в результате обстрела Водяного из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом