Боевики обстреляли Водяное и Новотошковское: один военный получил тяжелое ранение
Боевики на Донбассе дважды обстреляли позици украинских военных за прошедшие сутки 28 июня, а также продолжили обстрел сегодня утром. В результате один украинский воин полусил тяжелое пулевое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Вчера режим прекращения огня был нарушен дважды со стороны боевиков.
В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие. В результате этого обстрела один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики продолжили обстрелы украинских позиций сегодня с утра.
"В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра", - говорится в отчете штаба ООС.
Напомним, что на Донбассе зафиксировали многократные обстрелы и взрывы на выходных. ОБСЕ сообщила о нарушениях "тишины".
Ранее сообщалось, что украинский военный получил ранение на Донбассе 27 июня. Это произошло в результате обстрела Водяного из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.