Бойовики з початку доби тричі порушили "тишу" на Донбасі: застосовували міномети і БПЛА

Бойовики на Донбасі з початку 29 червня тричі порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції українських військових з мінометів і запускали безпілотники.
Про це повідомила прес-служба штабу ООС у Facebook.
У районі населених пунктів Несільське та Красногорівка проросійські бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру.
У Луганській області сили ООС зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10". Він перетнув лінію розмежування і був своєчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
"Бойових втрат серед українських військових немає", - зазначили в ООС.
За всіма фактами порушення "тиші" бойовиками українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на окупованій частині Донбасу відзначений низький рівень прибуття військовозобов'язаних запасу для участі в попередніх етапах зборів резервістів. За це бойовики ввели штрафи.
Зазначимо, раніше бойовики обстріляли Водяне та Новотошківське.