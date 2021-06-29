ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе не приходят на сборы резервистов. Оккупанты вводят штрафы

Новина українською →
Донбасс, Вторник 29 июня 2021 13:28
Боевики на Донбассе не приходят на сборы резервистов. Оккупанты вводят штрафы Фото: боевики на Донбассе не приходят на сборы резервистов (Scott Olson / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В украинской разведке сообщили, что на оккупированной части Донбасса отмечен низкий уровень прибытия военнообязанных запаса для участия в предыдущих этапах сборов резервистов. За это оккупанты инициировали введение штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты вводят штрафы в размере 30 тысяч рублей за отсутствие в "паспорте ДНР" штампа о "взятии гражданина на воинский учет".

В Минобороны сообщили, что российское командование наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В течение 29 июня - 3 июля 2021 года на полигонах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК (армейский корпус) будет третий этап сборов с резервистами", - сообщили в ГУР.

Напомним, боевики обстреляли Водяное и Новотошковское.

Кроме того, на Донбассе зафиксировали многократные обстрелы и взрывы на выходных. ОБСЕ сообщила о нарушении "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
боевики сбор оккупанты Донбасс
NEWS
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом