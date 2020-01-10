Боевики с начала суток дважды обстреляли украинские позиции

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь с украинской стороны нет

На Донбассе незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники два раза обстреляли позиции украинских военнослужащих с начала суток по состоянию на 12:30 пятницы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

Сообщается, что потерь с украинской стороны нет. Боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в четверг, 9 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения. По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями вооружение при обстрелах не применялось.

8 января в зоне проведения ООС на Донбассе были ранены трое украинских воинов. В среду оккупанты применяли запрещенные минометы 120-го калибра и артиллерийские системы калибра 122 мм.