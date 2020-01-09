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На Донбассе 8 января ранения получили трое украинских военных

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 07:26
На Донбассе 8 января ранения получили трое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Четыре обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

  • дважды вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
  • неподалеку от Новоалександровки - из стрелкового оружия;
  • у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе ООС.

С начала этих суток российские боевики огневой активности не проявляли. Потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, 7 января боевики также дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник применил гранатометы разных систем и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.

СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

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