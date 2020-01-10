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Бойовики з початку доби двічі обстріляли українські позиції

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 13:39
Бойовики з початку доби двічі обстріляли українські позиції
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат з української сторони немає

Незаконні збройні формування РФ і їх найманці два рази обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі з початку доби за станом на 12:30 п'ятниці. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що втрат з української сторони немає. Бойовики вели обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення. За даними штабу, за минулу добу російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню. Заборонене мінських угодами озброєння при обстрілі не застосовувалося.

8 січня в зоні проведення ООС на Донбасі були поранені троє українських воїнів. У середу окупанти застосовували заборонені міномети 120-го калібру і артилерійські системи калібру 122 мм.

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