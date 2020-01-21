Боевики на Донбассе продолжают ограничивать передвижение патрулей

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Патрулю отказали в проезде на блокпостах возле населенных пунктов Новоазовск и Седово

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования России продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра Операции объединенных сил.

В частности, патрулю СММ боевики отказали в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово.

"В ежедневном отчете от 20 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово. Кроме того, на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское и Заиченко представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде в направлении населенных пунктов Пикуза (быв. Коминтерново) и Саханка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вблизи н.п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск) боевики и вовсе предложили патрулю СММ ОБСЕ оставить пункт пропуска.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии недопустимы", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе в районе Луганска боевики открыли огонь в сторону беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) из стрелкового оружия.

Добавим также, международное сообщество InformNapalm считает, что информация Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушении договоренностей отвода вооружение украинскими военными связана с ростом числа граждан РФ в составе наблюдателей.