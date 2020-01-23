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Бойовики на Донбасі приховують від ОБСЄ невідведену техніку

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 12:58
Бойовики на Донбасі приховують від ОБСЄ невідведену техніку
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Бойовики не пропускають патрулі СММ ОБСЄ на блокпостах біля ряду населених пунктів

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невідведену техніку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, у щоденному звіті від 22 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Заїченко, Соснівське, Новоазовськ та Приморське на півдні Донецької області.

Бойовики на Донбасі приховують від ОБСЄ невідведену техніку

"Через ці блокпости здійснюється проїзд у район, у якому... заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку. Обмеження свободи пересування патрулів місії у зазначений район можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - підкреслюється у повідомленні.

Так, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна пропонує продовжити діяльність місії ОБСЄ на Донбасі.

Додамо, на Донбасі в районі Луганська бойовики відкрили вогонь у бік безпілотного літального апарату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зі стрілецької зброї.

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