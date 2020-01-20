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Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе, - Пристайко

Новости » Политика     20.01.2020 - 11:13
Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Пристайко, украинская сторона предлагает "добавить человеческого и финансового потенциала"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает продлить деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эди Рамой, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона предлагает "добавить человеческого и финансового потенциала" для повышения эффективности деятельности ОБСЕ.

"Мы обратились с формальным предложением продлить деятельность миссии ОБСЕ. Не только продолжить, но и добавить человеческого и финансового потенциала, чтобы эта деятельность была эффективнее, чем в прошлые годы", - рассказал министр.

Напомним, Пристайко также анонсировал открытие украинского посольства в Тиране. По его словам, этот год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".

Как писало РБК-Украина, международное сообщество InformNapalm предполагает, что информация Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушении договоренностей отвода вооружения украинскими военными связана с ростом числа граждан России в составе наблюдателей.

Добавим также, СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. Так, в отчетах от 4 и 6 января 2020 годы команда миссии ОБСЕ предоставила информацию о нарушениях украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений. В частности, зафиксировано присутствие на линии разграничения зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

При этом украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня подчеркивала, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.

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Новости Украины ОБСЕВадим Пристайко
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