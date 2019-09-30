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Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    30.09.2019 - 13:13
Бойовики з мінометів обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

З початку доби, 30 вересня, бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби, 30 вересня, бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових, з них тричі із застосуванням мінометів. Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

За повідомленням Міноборони, бойовики з 82 мм мінометів обстріляли українські позиції поблизу Водяного (9 хв), Зайцевого (10 хв), Шум (10 хв). Також з великокаліберних кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї були обстріляні позиції операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу Новотроїцького, Новомихайловки і Водяного.

Про втрати серед українських військових з початку доби не повідомляється.

Нагадаємо, за 29 вересня збройні формування Російської Федерації та їх найманці 26 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що 28 вересня в "Луганської народній республіці" група дітей підірвався на гранаті. Інцидент стався в селі Черногоровка під час того як діти грали з вибухонебезпечним предметом. В результаті вибуху гранати поранення отримали п'ятеро дітей.

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