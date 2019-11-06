Боевики минируют "серую зону" на Донбассе, - ГУР

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации минируют территории вблизи линии разграничения, в том числе так называемую "серую зону" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным Главного управления разведки, российско-оккупационные силы активизировали мероприятия по инженерно-фортификационном оборудованию позиций в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, с начала ноября разведка фиксирует увеличение интенсивности выполнения оккупантами работ по минированию местности вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне".

Напомним, ранее разведка сообщала, что оккупационные силы вербуют для службы в незаконных вооруженных формированиях граждан бывших рядянской республик и лиц без гражданства. При этом много завербованных оккупантами лиц имеют криминальное прошлое.

Также РБК-Украина писало, что 6 ноября российские наемники в течение более 30 минут обстреливали позиции украинских военных в районе населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.