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Боевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле Крымского

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 07:25
Боевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле Крымского
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За минувшие сутки семь обстрелов, от начала текущих - один

На Донбассе в среду, 6 ноября, зафиксирован длительный обстрел боевиками в сторону украинских позиций в районе Крымского. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрел длился 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Что касается минувших суток, то 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись дважды недалеко от Водяного, у Старогнатовки, вблизи Лебединского, возле Орехового, вблизи Хутора Вольного, неподалеку Луганского.

"Ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.

Боевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле КрымскогоБоевики на Донбассе более получаса вели обстрел по военным возле Крымского

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.

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