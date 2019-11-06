Бойовики мінують "сіру зону" на Донбасі, - ГУР

Незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану "сіру зону" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними Головного управління розвідки, російсько-окупаційні сили активізували заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, з початку листопада розвідка фіксує збільшення інтенсивності виконання окупантами робіт з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення та в "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що окупаційні сили вербують для служби в незаконних збройних формуваннях громадян колишніх рядянських республік та осіб без громадянства. При цьому багато завербованих окупантами осіб мають кримінальне минуле.

Також РБК-Україна писало, що 6 листопада російські найманці продовж понад 30 хвилин обстрілювали позиції українських військових в районі населеного пункту Кримське. В результаті ворожого обстрілу жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.