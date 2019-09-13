Боевики минируют районы разведения войск на Донбассе

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Боевики устанавливают противопехотные и противотанковые мины на обочине дорог

Главное управление разведки фиксирует факты минирования районов разведение сил и средств на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, российские наемники под видом усиления безопасности военных объектов увеличивают площадь минного заграждения, в том числе в районах, где произошло разведение сил и средств.

Отмечается, что боевики устанавливают противотанковые и противопехотные мины на обочине полевых дорог, автодорог и путепроводов. Также минируются земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

"Действия российских оккупационных войск усиливают угрозу жизни населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отмечают в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области мужчина получил ранения в результате подрыва трактора, вероятно, на противотанковой мине. Инцидент произошел в оккупированном населенном пункте Енакиево. Мужчина был госпитализирован с переломом ноги.

Также РБК-Украина писало, что вблизи населенного пункта Счастье группа украинских военнослужащих подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Ранения получили четверо военнослужащих из состава Объединенных сил, двое из них от полученных травм скончались.