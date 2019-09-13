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Бойовики мінують райони розведення військ на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 15:58
Бойовики мінують райони розведення військ на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Бойовики встановлюють протипіхотні та протитанкові міни на узбіччі доріг

Головне управління розвідки фіксує факти мінування районів розведення сил та засобів на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, російські найманці під виглядом посилення безпеки військових об'єктів збільшує площу мінного загородження, в тому числі в районах, де відбулося розведення сил та засобів.

Зазначається, що бойовики встановлюють протитанкові та протипіхотні міни на узбіччі польових доріг, автошляхів та шляхопроводів. Також мінуються земельні ділянки, призначені для сільськогосподарського використання.

"Дії російських окупаційних військ посилюють загрозу життю населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - наголошують у оборонному відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області чоловік отримав поранення внаслідок підриву трактора, ймовірно, на протитанковій міні. Інцидент стався в окупованому населеному пункті Єнакієве. Чоловік був госпіталізований з переломом ноги.

Також РБК-Україна писало, що поблизу населеного пункту Щастя група українських військовослужбовців підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Поранення отримали четверо військових зі складу Об'єднаних сил, двоє з них від отриманих травм померли.

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