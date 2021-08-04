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Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов

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Украина, Среда 04 августа 2021 08:08
Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов Фото: боевики нарушили "тишину" 9 раз (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе раз нарушили режим прекращения огня 9 раз за последние сутки, 3 августа. Они обстреливали позиции украинских военных из минометов и гранатометов и минировали территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

В районе населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. А возле Широкино оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

У Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В направлении Водяного возле Донецка боевики применяли минометы 82-го калибра.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Майорск враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты на Донбассе начали учения. Боевиков держат в боевой готовности и привлекают новичков.

Ранее сообщалось, что боевики размещают тяжелую технику на Донбассе. Наблюдатели ОБСЕ заметили десятки танков, гаубиц и пушек на оккупированной территории.

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Донбасс обстрел
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Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов
Боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов
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