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Бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів

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Україна, Середа 04 серпня 2021 08:08
Бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів Фото: бойовики порушили "тишу" 9 разів (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню 9 разів за останню добу, 3 серпня. Вони обстрілювали позиції українських військових з мінометів і гранатометів й мінували території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

У районі населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А біля Широкиного окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Водяного біля Донецька бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Також в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти на Донбасі почали навчання. Бойовиків тримають у бойовій готовності й залучають новачків.

Раніше повідомлялося, що бойовики розміщують важку техніку на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ помітили десятки танків, гаубиць і гармат на окупованій території.

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Донбас обстрел
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Бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів
Бойовики мінували Майорськ і обстрілювали позиції ООС з мінометів та гранатометів
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