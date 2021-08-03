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Боевики на Донбассе начали командно-штабные учения с привлечением войск

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Донбасс, Вторник 03 августа 2021 14:14
Боевики на Донбассе начали командно-штабные учения с привлечением войск Фото: боевики на Донбассе проводят учения (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские оккупанты начали на Донбассе командно-штабные учения с привлечением войск боевиков. Учения начались со 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке сообщили, что командование ВС РФ продолжает удерживать боевиков в готовности к применению.

В частности, в рамках учений предполагается призыв военнообязанных запаса и формирование воинских частей мобилизационного резерва. Так боевики размещают вспомогательные пункты управления и восстановления объектов, пунктов приема личного состава.

"Кроме того, в соответствии с планом боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на летний период обучения 2021 года, оккупанты со 2 августа начали проведение командно-штабных учений с привлечением войск", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС и запускали беспилотник.

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Донбасс боевики
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