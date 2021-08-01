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Боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы: ОБСЕ заметила десятки единиц техники

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 06:05
Боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы: ОБСЕ заметила десятки единиц техники Фото: ОБСЕ заметила тяжелую технику на оккупированной территории (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничества в Европе зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса тяжелую военную технику. Им удалось выяснить, что боевики размещают танки, пушки и крупнокалиберные гаубицы на своих полигонах и вблизи жилых районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ за 31 июля.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 61 танк, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек на двух полигонах в
неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 22 танка (Т-64 - 15 ед., Т-72 - 7 ед.) оккупанты разместили в районе поселка Круглик. Еще 39 танков (Т-64 - 23 ед., Т-72 -16 ед.) беспилотник заметил в районе Мирного возле Луганска.

Также сообщается о 8 самоходных гаубицах ("Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых ("Лягушка", 122 мм), а также 6 противотанковых пушках (МТ-12 "Рапира", 100 мм) в Мирном.

Кроме того, ОБСЕ заметила признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в Буденновском районе Донецка. Там команда СММ видела 14 боевых бронированных машин. Среди них 12 бронетранспортеров разных видов (БТР-70 - 2 ед., БТР-80 - 2 ед., МТ-ЛБ - 8 ед.), одна траншейная машина и БТС-4А.

Также сообщается о неразорвавшейся мине 120 калибра в районе шахты "Октябрьской". Ее засекли камеры ОБСЕ.

Напомним, что на Донбассе украинский военный получил ранение. Его ранило осколками.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе получают новые партии вооружения из России. Это длится уже целый месяц.

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