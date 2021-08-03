Боевики шесть раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди украинских военных нет

С начала 3 августа пророссийские боевики на Донбассе совершили шесть нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли стрелковое оружие, станковые гранатометы и минометы, а в Луганской области запускали беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование операции Объединенных сил .

"С начала сегодняшнего дня зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - отмечается в сообщении ООС.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия. Рядом со Светлодарском враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и автоматов.

Возле Луганского противник применял противотанковые и автоматические гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку от поселка Водяное в Донецкой области пророссийские боевики обстреляли позиции ООС из минометов 82-го калибра.

А возле населенного пункта Водяное на Приазовье враг применял противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

А в Луганской области совершил пролет с пересечением линии разграничения беспилотник "Орлан-10" оккупационных войск.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.