Боевики в Луганской области обстреляли членов избиркома

Члены избирательной комиссии в Луганской области попали под обстрел во время доставки бюллетеней с результатами выборов в участковую избирательную комиссию. Об этом во время итогового заседания сообщил член ЦИК Михаил Вербенский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, инцидент произошел в районе села Катериновка Попаснянского района.

"29 марта члены избирательной комиссии попали под обстрел. К счастью, никто из них не пострадал. Бюллетени тоже были невредимы. Выборы в этом населенном пункте были успешно проведены. В общем все шесть территориальных избирательных округов вовремя представили все протоколы. Замечаний и уточнений по протоколам не было", - сообщил Вербенский.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия официально объявит результаты голосования в первом туре выборов президента Украины.

6 апреля ЦИК получил последний протокол с уточнением результатов выборов президента от окружных избирательных комиссий. После перерыва комиссия получила последний протокол с уточнением результатов голосования от окружной избирательной комиссии ТИО №180.