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Боевики "ЛНР" снова ввели комендантский час в оккупированных районах

Автор: Юлия Бойко

На оккупированной части Луганской области снова ввели комендантский час. Данный режим был отменен в октябре 2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что согласно "указу" главаря так называемой "Луганской народной республики" Игоря Пасечника действие комендантского часа было приостановлено в период с 23:00 1 октября 2021 года по 04:00 1 февраля 2022 года.

Отметим, нарушение комендантского часа на оккупированных территориях влечет за собой штраф от 500 до 2000 российских рублей (185-740 гривен) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит штраф от 2000 до 5000 российских рублей (740-1850 гривен) или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в конце сентября 2021 года стало известно, что оккупанты на Донбассе вернули комендантский час, хотя в отдельных районах Луганской области он был отменен с 1 августа. А в отдельных районах Донецкой области его действие приостанавливали на выходные.

Но уже на следующий день стало известно, что боевики "ЛНР" продлили отмену комендантского часа.

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ЛНРКомендантский час