Бойовики "ЛНР" знову ввели комендантську годину в окупованих районах

На окупованій частині Луганської області знову ввели комендантську годину. Даний режим було скасовано в жовтні 2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що згідно з "указом" ватажка так званої "Луганської народної республіки" Ігоря Пасічника дію комендантської години було призупинено в період з 23:00 1 жовтня 2021 року по 04:00 1 лютого 2022 року.

Зазначимо, порушення комендантської години на окупованих територіях тягне за собою штраф від 500 до 2000 російських рублів (185-740 гривень) або обов'язкові роботи на термін від 20 до 40 годин.

Якщо порушник знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, то йому загрожує штраф від 2000 до 5000 російських рублів (740-1850 гривень) або обов'язкові роботи на термін від 20 до 100 годин, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.