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Оккупанты на Донбассе вернули комендантский час

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Донбасс, Четверг 30 сентября 2021 16:52
Оккупанты на Донбассе вернули комендантский час Фото: оккупанты установили комендантский час на Донбассе (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Оккупационная власть вернула комендантский час в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он будет действовать с 23:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 1 октября возобновляется действие комендантского часа с 23:00 до 04:00. За его нарушение на один час и более грозит штраф.

Отметим, до этого в отдельных районах Луганской области комендантский час был отменен с 1 августа. А в отдельных районах Донецкой области его действие приостанавливали на выходные.

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