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На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час

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Донбасс, Пятница 01 октября 2021 13:51
На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час Фото: оккупанты на Донбассе отменили комендантский час (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

С 1 октября на оккупированном Донбассе продлили отмену комендантского часа. Но в отдельных районах Донецкой области ограничения продолжат действовать в будние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что на оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. То есть комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.

В то же время в отдельных районах Луганской области комендантский час вообще отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербскому районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.

Напомним, накануне стало известно, что оккупационная власть на Донбассе вернула комендантский час, но как оказалось, отмену решили продлить.

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ОРДЛО Комендантский час
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