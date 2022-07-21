Боевики из "Л/ДНР" признают, что Украина развеяла миф о "непобедимой армии России", - перехват

Боевики из так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской нардной республики "признают, что Вооруженные силы Украины развеяли миф о "непобедимой российской армии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ.
"Я говорю, что "хохлам" надо еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой роосийской армии. Российская армия оказалась - так вот", - говорит оккупант из "ДНР", который сейчас находится с войсками РФ неподалеку Изюма в Харьковской области.
Он также жалуется на снижение активности от военного и политического руководства России.
"А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже... Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за русских говорю: они уже сливаются. Они на нас ("ЛНР" и "ДНР" - ред.) все повесили", - сказал захватчик.
Напомним, в еще одном перехваченном разговоре россияне жаловались на собственную артиллерию. Говорят, что она стреляет по их же позициям.
Кроме того, оккупанты готовы выпрыгивать из грузовиков по дороге к границе и идти пешком 15 км, чтобы не попасть на войну в Украине.
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