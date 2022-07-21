Боевики из "Л/ДНР" признают, что Украина развеяла миф о "непобедимой армии России", - перехват

"Я говорю, что "хохлам" надо еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой роосийской армии. Российская армия оказалась - так вот", - говорит оккупант из "ДНР", который сейчас находится с войсками РФ неподалеку Изюма в Харьковской области.

Он также жалуется на снижение активности от военного и политического руководства России.

"А то смотрю: что-то Путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже... Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за русских говорю: они уже сливаются. Они на нас ("ЛНР" и "ДНР" - ред.) все повесили", - сказал захватчик.