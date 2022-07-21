Бойовики з "Л/ДНР" визнають, що Україна розвіяла міф про "непереможну армію Росії", - перехоплення

"Я кажу, що "хохлам" треба ще й пам'ятник поставити: вони розвіяли міф про непереможну російську армію. Російська армія виявилася - так от", - каже окупант з "ДНР", що зараз перебуває з військами РФ неподалік Ізюму в Харківській області.

Він також скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва Росії.

"А то дивлюся: щось Путін здох уже, на мою думку. Чи резерви закінчилися, чи щось уже... Я так зрозумів, воювати вже ніхто не хоче... Я взагалі за росіян кажу: вони вже зливаються. Вони на нас ("ЛНР" та "ДНР" - ред.) все повісили", - сказав загарбник.