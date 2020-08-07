Боевики используют перемирие для отработки ударов по Украине, - разведка

Пророссийские боевики используют режим прекращения огня на Донбассе для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории. В частности, идет подготовка артиллерийских частей.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

По данным разведки, в условиях режима прекращения огня командование оккупантов проводит интенсивную подготовку для повышения боеспособности своих подразделений. На этой неделе противник провел штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

"В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 августа боевики уже трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, но в результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Ранее также сообщалось, что у президента Украины Владимира Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели.