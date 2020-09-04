ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики используют перемирие для минирования территории и стягивания техники

Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные силы, несмотря на перемирие на Донбассе, систематически нарушают существующие договоренности. Боевики минируют территории вблизи населенных пунктов и поставляют военную технику из России на оккупированную территорию.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете от 3 сентября рассказали об обнаружении 23 противотанковых мин, установленных поперек рулежной дорожки на территории разрушенного аэропорта "Донецк".

Наблюдатели также обнаружили военные грузовики в поле за 2,5 километра от населенного пункта Астахово, который находится вблизи российской границы в Луганской области.

"Изложенные случаи подтверждают факты нарушений минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года мер по усилению режима прекращения огня со стороны незаконно вооруженных формирований ОРДЛО", - отметили в командовании.

Напомним, украинская разведка зафиксировала факты наращивания пророссийскими боевиками боеспособности во время перемирия на Донбассе.

Добавим, с начала перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 900 нарушений.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины боевикиперемириедоговорООС