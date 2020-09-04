Бойовики використовують перемир'я для мінування території та стягування техніки

Російсько-окупаційні сили, попри перемир'я на Донбасі, систематично порушують існуючі домовленості. Бойовики мінують території поблизу населених пунктів та постачають військову техніку з Росії на окуповану територію.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті від 3 вересня розповіли про виявлення 23 протитанкових мін, встановлених поперек рульової доріжки на території зруйнованого аеропорту "Донецьк".

Спостерігачі також виявили військові вантажівки в полі за 2,5 кілометри від населеного пункту Астахове, яке знаходиться поблизу російського кордону в Луганській області.

"Викладені випадки підтверджують факти порушень мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року заходів з посилення режиму припинення вогню з боку незаконно збройних формувань ОРДЛО", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала факти нарощення проросійськими бойовиками боєздатності під час перемир'я на Донбасі.

Додамо, з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 900 порушень.