В ОБСЕ зафиксировали более 900 нарушений с начала перемирия на Донбассе

Фото: наблюдатели ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня. Среди них 152 взрыва.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Также были зафиксированы 741 очередь и выстрелы, 2 неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет.

"Начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Кроме этого 1 сентября наблюдатели с помощью беспилотника выявили вблизи разрушенного аэропорта "Донецк" на неподконтрольной территории 23 противотанковые мины, которые принадлежали боевикам.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранения среди украинских военных не было.

Также сообщалось об одном погибшем военнослужащем в результате пожаров в Луганской области, еще два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы.

Как писало РБК-Украина, штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.