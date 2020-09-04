Боевики на Донбассе наращивают боеспособность во время перемирия

Фото: боевики на Донбассе (УНИАН)

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают наращивать боеспособность во время перемирия. В частности, боевики проводят замену неисправного стрелецкого вооружения и военной техники - грузовиков и бронированных автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Также на вооружение боевики приняли новое штатное оружие - снайперские винтовки и пулеметы, которые уже прошли проверку боем.

"Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщили в ГУР.

Отметим, наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировали более 900 случаев нарушения режима прекращения огня.

При этом за прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Ранее РБК-Украина писало, что штаб операции Объединенных сил обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе.

Также сообщалось, что во время тушения пожаров погиб один украинский военный.