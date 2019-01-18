У зоні ООС затримали пособника російських спецслужб

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

СБУ припинила протиправну діяльність керівника антисемітської організації

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) пособника російських спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, СБУ припинила протиправну діяльність керівника антисемітської організації. Вказана організація протягом останніх років системно діяла в напрямку дестабілізації ситуації на Донбасі на етнічному підґрунті.

"Затриманий підтримував стосунки з проросійськими політичними структурами та отримував від них фінансування. Свої дії він також координував з невстановленими представниками спецслужб РФ (з дислокацією в АР Крим)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий планував сприяти воєнізованим структурам РФ в захоплені територій України у випадку військового вторгнення. Повідомляється, що чоловік розраховував очолити керівну посаду в новостворених органах окупаційної влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі вчора, 17 січня, проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового.